Мир 11 июля 2023, 08:37 ФБР и СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях — СМИ CNN: ФБР вместе с СБУ работало над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

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Федеральное бюро расследований США работало вместе со Службой безопасности Украины над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях. От этом сообщил канал CNN, ссылаясь на доклад судебного комитета палаты представителей США.

«ФБР участвовало в ошибочной попытке остановить российскую дезинформацию по указанию украинской разведки, которая вместо этого заманила в ловушку подлинные американские учетные записи», — написало издание.

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Американское бюро расследований обвиняется в том, что оно не проверяло должным образом учетные записи в социальных сетях. Ведомству материалы передавали спецслужбы Украины, но оно работало неизбирательно — иногда требовало закрыть учетные записи, где публиковались антироссийские заявления.

«ФБР передало информацию от СБУ, не проверив ее», — сообщил канал.

Бюро расселений не стало давать комментарии. Основными источниками запросов на цензуру были правительство Украины и других восточноевропейских стран, Европейский союз и Европейская комиссия.

Комитет палаты представителей США обвинил ФБР в том, что оно вмешивалось в свободу слова, передал RT. Отчет указывает на «неконституционные и неправомерные действия ФБР», писали СМИ, а также подтверждает, что эта деятельность «угрожает национальной безопасности».

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт раскритиковала американские СМИ за слишком пристальное внимание к России, отвлекающее людей от внутренних проблем. Политик призвала журналистов не прикрываться новостями из России и не замалчивать причастность американского лидера Джо Байдена к коррупции.