ФБР арестовало американца, сочувствовавшего украинским радикалам

Двадцать лет тюрьмы и штраф размером 250 тысяч долларов грозит 24-летнему военнослужащему армии США, который был арестован ФБР за подготовку терактов. Выяснилось также, что он мечтал воевать в украинском батальоне «Азов»*.

Как стало известно ВВС, Джарет Смит обсуждал свои планы по подрыву офиса CNN и мачт мобильно связи в соцсетях. Он также планировал напасть на кандидата в президенты от демократической партии США Бето О`Рурка. С информатором спецслужбы он поделился «рецептом» бомбы из бытовых ингредиентов, который эксперты признали рабочим.

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Но предупредил его, с подобными взрывными устройствами надо обращаться осторожно, так как ближневосточные радикалы уже преждевременно на них подрывались.

Джаред Смит также ненавидел антифашистов, и планировал их ликвидировать.

Смит жаловался, что не может найти единомышленников, но признался, что переписывался с другим американцем Крейгом Лангом, ранее воевавшим в составе «Правого сектора».

Американец высказывал с соцсетях намерение отправиться на Украину чтобы воевать в составе батальона «Азов»*, который в США и России запрещен как террористическая группировка. Палата представителей Конгресса отдельно оговорила условия предоставления Киеву военной помощи — она не должна попадать в распоряжение неонацистов из этого батальона. Официально он относится не к армии, а к МВД.

Судебные слушания по делу Смита запланированы на четверг.

Если будет доказана его вина, Джареду Смиту грозит 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.