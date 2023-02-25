25 февраля 2023, 08:19
FATF предупредили о последствиях приостановки членства России
Посол Антонов: США жертвуют безопасностью человечества, приостанавливая членство РФ в FATF
Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановить членство России в организации может повлечь разрушение глобальной архитектуры борьбы с финансированием терроризма. На это указал посол России в СГА Анатолий Антонов. Его процитировала пресс-служба посольства.
Дипломат заметил, что глава казначейства «явно потирает руки» от воплощения «откровенно политизированной инициативы» в рамках сугубо технической многосторонней площадки, и это выглядит безответственно и непрофессионально. По мнению Антонова, выходит, что любого представителя FATF можно «выдавить» по прихоти США и лишить возможности внести полезный вклад в обеспечение международной безопасности.
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«Администрация [США] отказывается понять, что приостановка участия России в FATF — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения», — подчеркнул посол.
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Он добавил, что за 20 лет членства в организации именно Россия сделала многое для продвижения стандартов борьбы с криминальными доходами и создали одну из самых передовых «антиотмывочных машин», о чем Соединенные Штаты хорошо знают.
Приостанавливая членство России ради «оголтелого сведения счетов», США фактически жертвует благополучием и стабильностью человечества, резюмировал Анатолий Антонов.
США
Дипломатия
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