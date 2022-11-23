Мир 23 ноября 2022, 14:21 «Фатальная ошибка Зеленского». Идею Украины запретить РПЦ подвергли резкой критике Сенатор Ковитиди назвала законопроект о запрете РПЦ началом конца Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Узаконенное богоборничество уничтожит Украину как государство. Закон о запрете Русской православной церкви стал ошибкой президента Владимира Зеленского, сказала РИА «Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Начало конца Украины ознаменовал внесенный в Верховную раду Украины проект закона. <…> Законопроект стал фатальной ошибкой Зеленского», — предупредила она.

Реклама

Борьбу с православием, по словам Ковитиди, на Украине возвели в ранг государственной политики несколько лет назад. На служителей РПЦ заводят дела, в храмах и монастырях проводят обыски.

Реклама

Церковный раскол, подчеркнула сенатор, привел к кровопролитию. Она предупредила, что такая тактика не увенчается успехом, богоборничество на государственном уровне уничтожит саму Украину.

Законопроект о запрете РПЦ в Верховную раду внесли депутаты от фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Служителей церкви обвинили в диверсионной работе и угрозе национальной безопасности Украины.

Служба безопасности Украины устроила обыски в Киево-Печерской лавре, двух монастырях в Ровенской области, а также в Сарненской епархии. РИА ФАН сообщило, что у священнослужителей нашли пророссийскую литературу.