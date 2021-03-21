Лукашенко призвал современных сторонников фашизма прийти в Хатынь

Приуроченная к 78-й годовщине трагедии в Хатыни митинг-реквием «Лампада-памяти» прошел в Белоруссии. Перед минутой молчания к собравшимся обратился президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что несмотря на отторжение фашистской идеологии, которая есть у белорусов на генетическом уровне, остались единицы, которые пытаются возродить символы нацизма. В качестве примера он привел бело-красно-белый флаг. Об этом сообщило БелТА.

Лукашенко заявил, что всем, кто сегодня снова героизирует убийц своих земляков и флаг, под которым проводился геноцид, должны посетить Хатынь, Борки, Олу, мемориалы «Тростенец», «Яма», «Красный Берег».

«Иди и слушай Хатынский колокол, в звоне которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но не покоренных и не побежденных», — заявил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что все белорусы должны помнить, что за любой бедой придет День Победы, за который нужно благодарить павших.

«Пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять», — заявил он.

РИА «Новости» напомнило, что в ноябре 2020 года Лукашенко пообещал убрать упоминания о бело-красно-белой символике на несанкционированных акциях протеста, которые начались после президентских выборов. Сам он назвал подобную расцветку «фашистской», так как ее использовали коллаборационисты во время Великой Отечественной войны.

Уничтоженная фашистами деревня Хатынь стала символом трагедии Белоруссии. В 1943 году там заживо сожгли 149 человек, включая 75 детей. В 1969 году там открыли мемориальный комплекс в память о погибших в годы войны жителях республики.