Мир 27 января 2023, 20:59 Фашизм захватит Европу, пока политики разрушают демократию — Турция Представитель турецкой партии Челик: фашизм захватывает всю Европу freepik

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Политики молчат, пока фашизм захватывает Европу, тем самым они разрушают собственную демократию. Такое заявление по поводу сожжения Корана в Дании сделал в Twitter пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Дания позволила мерзкому фашисту совершить преступление на почве ненависти к нашей священной книге — Корану. Мы решительно осуждаем это. Те, кто молчит, когда фашизм захватывает Европу, разрушают свою собственную демократию», — говорится в сообщении турецкого политика.

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По датским законам для подобной акции разрешение властей не требуется, однако организатор обязан уведомить их за 24 часа до начала действия.

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 27 января снова сжег Коран, акцию протеста он совершил у мечети в Копенгагене. Палудан надеется таким образом принудить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ратифицировать заявление Швеции о вступлении в НАТО. Ультраправый радикал пообещал проводить такую акцию каждую пятницу. Палудан заявил, что хочет научить Эрдогана свободе слова.