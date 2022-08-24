В Латвии уже не в теории, а на практике преследуют российских граждан, этнических русских и граждан Латвии, поддерживающих Россию. Об этом «360» рассказал публицист и политолог Владимир Корнилов.

По его словам, в Латвии уже на практике действуют репрессии против русских и латышей, которые «имели наглость и мужество» выступать в поддержку России.

«Вспомним, как поступили с молодым парнем Александром, который 9 мая выступил в Риге под памятником. Ничего крамольного не сказал, просто с российским флагом вышел и призвал помнить подвиг и память своих дедов, освобождавших Европу от нацизма. Никакой крамолы, никакого призыва к действиям, тем более незаконным, никакого нарушения закона. Тем не менее только за российский флаг он был задержан и подвергнут репрессиям», — рассказал Корнилов.

Ранее стало известно, что латвийская полиция задержала 14 человек у памятника освободителям Риги в парке Победы. Они пришли туда в рамках протестной акции из-за сноса монумента.