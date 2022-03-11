Фашистские методы. Украинская пропаганда соврала семье добровольца из РФ о его смерти

Доброволец из РФ Алексей рассказал РИА «Новости», что украинцы позвонили его родным и сообщили о его смерти. Алексей только сутки спустя с удивлением узнал, что на родине его считают погибшим.

«Через определенное время получилось созвониться с близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», — отметил он.

По словам Алексея, «украинская пропаганда обзванивает семьи парней, говорит, что погибшие». Его тело предлагалось забрать из Луганской области.

Доброволец сообщил, что приехал в Донбасс из Сирии в 2016 году.

Действия «бандеровских банд» оценил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он констатировал, что они «настолько уже ослабли морально и физически, что принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия». Родственникам военнослужащих сообщают об их смерти, и у семей не всегда получается сразу получить опровержение от самого человека, потому что тот может быть на задании и временно не использовать мобильную связь. Кадыров сравнил такие методы с фашистскими.

Ранее Рамзан Кадыров опроверг «еще один подлый миф» о смерти чеченского офицера Анзора Бисаева.