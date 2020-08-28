ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

«В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения. (…) Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября», — говорится в сообщении.

Например, компании предъявили требование «удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков», а также не давать преимущества собственным разработчикам.