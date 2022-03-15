Фармкомпания США Eli Lilly приостановила ввоз неосновных лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила, что прекращает инвестировать средства и заказывать рекламу в России, а также приостанавливает импорт неосновных лекарственных препаратов. Об этом говорится в официальном релизе компании.

В фирме отметили, что идут на такой шаг из-за ситуации на Украине. В компании подчеркнули, что на протяжении 150 лет делали все, чтобы облегчать боль и защищать жизни пациентов.

«Мы предприняли ряд действий в ответ на кризис в Украине. В дополнение к нашим пожертвованиям жизненно важных лекарств и благотворительным обязательствам Фонда Lilly, о которых было объявлено 3 марта, мы также приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что продолжат продавать препараты для больных раком, а также инсулин для людей с сахарным диабетом. Все полученные на российском рынке средства направят гуманитарным организациям. В компании подчеркнули, что рассчитывают на скорое разрешение кризиса.