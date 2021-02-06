Фармацевт объяснил, почему нейросеть не сможет создать вакцину от коронавируса

Нейросеть никогда не сможет заменить человека в создании вакцины от коронавируса, потому что искусственный интеллект (ИИ) помогает решать лишь рутинные задачи. Последнее слово всегда за нашим разумом.

Ранее инженеры из школы Университета Калифорнии при помощи нейросети создали специальную модель, которая за несколько минут может выполнить некоторые циклы из разработки вакцины от 2019-nCoV. Ученые отметили, что с помощью машины создали новую вакцину и подтвердили ее качество в течение часа.

«Говорить о том, что компьютер создает вакцину или препарат, неправильно. Он лишь помогает выбрать из набора молекул ту, которая подходит больше в каждой конкретной ситуации. То, что его применили к поиску препарата-кандидата для профилактики коронавирусной инфекции, — одна из вех развития научного подхода», — приводит Nation News слова эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова.

Собеседник подчеркнул, что нейросеть не может вести интеллектуальный поиск. Она только имитирует некоторые функции нашего мозга.

В мире уже создали несколько вакцин от коронавируса. В некоторых странах началась масштабная вакцинация. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от 2019-nCoV. «Спутник V» Центра имени Гамалеи доказал свою высокую эффективность и безопасность. Сейчас любой желающий может сделать бесплатную прививку в любом регионе.