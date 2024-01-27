Мир 27 января 2024, 02:05 Фарион возгордилась ненавистью внуков к русским PAI: экс-депутат Ради Фарион заявила, что гордится ненавистью внуков к русским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что гордится ненавистью своих внуков к русским и русскоговорящим. Об этом она рассказала в интервью каналу PAI.

Фарион рассказала историю, как ее внучка-первоклассница услышала, как украинский военный говорит по-русски. Девочка спросила бабушку: «Это москаль?» Фарион призналась, что вопрос внучки вызвал неловкость — оказалось непросто объяснить, почему солдат в украинской форме говорит на русском языке.

Реклама

Также экс-депутат поделилась, что ее внук Дмитрик спит с флагом Украины, и в кровати обязательно должно быть красно-черное полотно.

Ранее Фарион заявила, что русскоговорящие солдаты ВСУ негативно влияют на ход конфликта с Россией. Использование русского языка во время радиоэфирной связи может затруднить общение и дезориентировать бойцов, считает политик.