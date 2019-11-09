Фарион назвала бойцов ВСУ москалями

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской», — негодовала Фарион.

Она назвала русский язык «мертвым». По предположению депутата, многие соотечественники выбирают русский язык для беседы только из-за лени. Украинцы же едят украинский хлеб, значит, и язык надо выбирать соответствующий.

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«Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь?» — добавила Фарион.

Это не первое антироссийское высказывание со стороны депутата. До этого она называла русскоязычных украинцев «рабами и оккупантами». Чтобы научить соотечественников общаться на государственном языке, нужно запретить им работать и получать образование, считает политик.

Закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу 16 июля. Но некоторые пункты начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписал бывший президент Петр Порошенко. Согласно документу, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники национального банка обязуются разговаривать на украинском языке во время исполнения служебных обязанностей.

Закон вызвал широкий общественный резонанс на Украине и за границей. Россия и Венгрия посчитали, что нововведения нарушают права национальных меньшинств на территории страны. В Москве закон назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.