Мир 04 января 2024, 03:14 Фарион набросилась на русскоговорящих бойцов ВСУ Экс-депутат Рады Фарион осудила солдат ВСУ, разговаривающих на русском языке РИА «Новости»

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Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоговорящие солдаты Вооруженных сил Украины негативно влияют на ход конфликта с Россией. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ISLND TV.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — заявила политик.

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Фарион убеждена, что использование русского языка во время радиоэфирной связи между бойцами может затруднить общение и дезориентировать товарищей.

Это не первое критическое высказывание Фарион в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ. До этого она назвала сбродом боевиков «Азова»*, использующих русский язык. Позже Служба безопасности Украины возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям после ее оскорбительных заявлений в адрес русскоязычных украинских военных.

Также недавно ее уволили с должности профессора Национального университета «Львовская политехника» за оскорбления русскоговорящих украинцев. На увольнении Фарион настояли студенты. Экс-депутат пояснила, почему учащиеся «ополчились» на нее. Она заявила, что во всем виновата ФСБ России.

* Запрещенная в России террористическая организация.