Мир 03 июня 2023, 16:18 «Фантазия». Депутат Шеремет прокомментировал слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма Депутат ГД Шеремет назвал фантазией заявление главы Минобороны Британии о захвате Крыма Unsplash

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Заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о возможном захвате Крыма в этом году являются «политической слепотой». Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

Политик назвал министра обороны Британии, который предположил, что ВСУ способны захватить полуостров, недалеким человеком. Он также порекомендовал Соединенному Королевству заниматься своими проблемами.

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«Его мнение — не более чем фантазия и политическая слепота», — сказал Шеремет.

Депутат назвал западных политиков предсказуемыми. Он добавил, что обычно громкие заявления они делают перед большим провалом.

Правительство Венгрии опубликовало в соцсетях видеоролик, призывающий к мирному разрешению украинского конфликта. В сюжет включили карту, на которой Крым изображен вне состава Украины.