Мир 30 марта 2024, 11:30 Фантазии Бербок. Глава МИД ФРГ обвинила Путина в желании втянуть НАТО в конфликт Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт РИА «Новости»

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок голословно обвинила президента РФ Владимира Путина в желании втянуть блок НАТО в конфликт. Дипломат также заявила, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров. Ее процитировало издание Tagesspiegel.

«Он определенно не хочет вести переговоры», — сказала Бербок.

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По ее мнению, при победе России безопасность в ЕС, а также международный порядок окажутся под угрозой. Бербок высказалась и против отправки европейских солдат на Украину.

На вопрос журналиста о том, блокировал ли немецкий канцлер Олаф Шольц отправку ракет Taurus на Украину из-за страха перед Путиным, Бербок заявила, что тот не боится президента России.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена ни на кого нападать, а также назвал бредом заявления ряда западных чиновников о желании РФ вступить в конфликт с НАТО. В самом альянсе сомневаются, что у Москвы есть такие планы.