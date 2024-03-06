Мир 06 марта 2024, 00:00 Фанаты римского «Лацио» скандировали фашистские кричалки в мюнхенском пивбаре Болельщики «Лацио» пели фашистские кричалки в пивбаре, где Гитлер основал НСДАП РИА «Новости»

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Активные болельщики римского ФК «Лацио» перед матчем с «Баварией» в Мюнхене в пивном ресторане скандировали фашистские кричалки и прославляли лидера националистов Бенито Муссолини. Об этом сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

В понедельник вечером перед 1/8 полуфинала Лиги чемпионов фанаты «Лацио» собрались в баре «Хофбройхаус», известном тем, что в нем в 1920 году Адольф Гитлер основал Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также огласил программу, которая стала официальной для нацистской партии.

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Полицейские провели рейд в пивбар и арестовали особо рьяного итальянского болельщика за демонстрацию фашистского приветствия. Расследование проводит мюнхенское полицейское управление, специализирующееся на политических преступлениях.

Встреча «Бавария» — «Лацио» началась в 23:00 по московскому времени. В середине февраля ФК «Бавария» проиграл «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1, это первый проигрыш немецкой команды за пять лет.