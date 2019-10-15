Фанаты, которые пришли поддержать национальную сборную в матче с Англией на стадион «Васил Левски» в столице Болгарии, «подготовились» основательно. Они сочинили расистские кричалки, демонстрировали нацистские приветствия, а также принесли с собой футболки с лого UЕFА и надписью «Без уважения». Ранее организация запустила кампанию «Уважение», направленную на борьбу с расизмом в спорте.

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Во время первого тайма матч останавливали два раза: английские футболисты могли просто уйти с поля, однако они решили играть дальше.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Англии. Наставник сборной Болгарии Балаков рассказал журналистам о произошедшем.

«Очень жаль, если это правда. Я лично не слышал этих кричалок. Я видел, как арбитр остановил игру, но должен сказать, что плохо вели себя не только болгарские болельщики, но и английские фанаты», — приводит «Би-би-си» слова тренера.

Балаков попытался также обвинить английских болельщиков в инциденте и заявил, что они свистели во время исполнения гимна Болгарии и ругались в адрес местных фанатов.

В своей группе сборная Болгарии сейчас находится на предпоследнем, четвертом месте.