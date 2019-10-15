  • Фанаты-расисты чуть не сорвали матч Болгария — Англия

    15 октября 2019, 11:53

    Андрей Иванов

    Судья несколько раз останавливал отборочную встречу на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии в Софии. Болгарские болельщики скандировали расистские кричалки, однако тренер национальной сборной Красимир Балаков «их не слышал». Об этом он рассказал «Би-би-си».
    Фанаты-расисты чуть не сорвали матч Болгария — Англия

    Фанаты, которые пришли поддержать национальную сборную в матче с Англией на стадион «Васил Левски» в столице Болгарии, «подготовились» основательно. Они сочинили расистские кричалки, демонстрировали нацистские приветствия, а также принесли с собой футболки с лого UЕFА и надписью «Без уважения». Ранее организация запустила кампанию «Уважение», направленную на борьбу с расизмом в спорте.

    «Дикий джинн вылетит из бутылки и убьет футбол». Фанат ЦСКА выплатит штраф за «расистский» твит

    Подробнее

    Во время первого тайма матч останавливали два раза: английские футболисты могли просто уйти с поля, однако они решили играть дальше.

    Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Англии. Наставник сборной Болгарии Балаков рассказал журналистам о произошедшем.

    «Очень жаль, если это правда. Я лично не слышал этих кричалок. Я видел, как арбитр остановил игру, но должен сказать, что плохо вели себя не только болгарские болельщики, но и английские фанаты», — приводит «Би-би-си» слова тренера.

    Балаков попытался также обвинить английских болельщиков в инциденте и заявил, что они свистели во время исполнения гимна Болгарии и ругались в адрес местных фанатов.

    В своей группе сборная Болгарии сейчас находится на предпоследнем, четвертом месте.