Фанатка «Гарри Поттера» придумала меняющие рисунок маски

Изображение проявляется на черной маске, когда она нагревается от дыхания. По словам Хук, количество изделий ограничено, а в продажу на сайте маски поступят 29 мая.

Девушка обратила внимание на то, что уровень защиты в таких масках невысокий, однако их крой соответствует инструкции Центров по контролю и профилактике заболеваний.

«Мне нравится дарить обычному человеку возможность владеть уникальными предметами и вносить магию в реальный мир, и я надеюсь еще больше вдохновлять других на создание и творчество», — уточнила Хук.