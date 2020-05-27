Фанатка «Гарри Поттера» придумала меняющие рисунок маски
Художница и предприниматель Стефани Хук поделилась с интернет-пользователями видеозаписью о самодельных масках. Ее средства защиты могут изменять рисунок при нагревании. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на Insider.
Изображение проявляется на черной маске, когда она нагревается от дыхания. По словам Хук, количество изделий ограничено, а в продажу на сайте маски поступят 29 мая.
Девушка обратила внимание на то, что уровень защиты в таких масках невысокий, однако их крой соответствует инструкции Центров по контролю и профилактике заболеваний.
«Мне нравится дарить обычному человеку возможность владеть уникальными предметами и вносить магию в реальный мир, и я надеюсь еще больше вдохновлять других на создание и творчество», — уточнила Хук.