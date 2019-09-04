Фанат «Кто хочет стать миллионером?» 15 лет тренировался и выиграл 1 млн евро
Как сообщило издание The Guardian, Строх специально для тренировок воссоздал студию шоу у себя в подвале.
«Тот факт, что я потратил почти 16 лет, участвуя в своем собственном шоу со всеми звуковыми эффектами, безусловно, дал мне преимущество», — приводит издание слова триумфатора телевизионной игры.
Все годы тренировок он безуспешно пытался попасть на шоу, пока телевизионщики все-таки не заметили преданного фаната.
Он рассказал ведущему, что смотрел все выпуски передачи с детства. Строх сильно волновался, успокаивая себя тем, что сейчас находится в собственном подвале.
На свой выигрыш юрист планирует приодеться и слетать на отдых в Австралию. Он также решил пожертвовать часть денег на благотворительность и сделать косметический ремонт своей подвальной студии.