Фанат «Кто хочет стать миллионером?» 15 лет тренировался и выиграл 1 млн евро

Поклонник популярной телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», немецкий юрист Ян Строх, потратил полтора десятка лет, чтобы подготовиться к участию в передаче. Время прошло не зря — его выигрыш составил один миллион евро.

Как сообщило издание The Guardian, Строх специально для тренировок воссоздал студию шоу у себя в подвале.

«Тот факт, что я потратил почти 16 лет, участвуя в своем собственном шоу со всеми звуковыми эффектами, безусловно, дал мне преимущество», — приводит издание слова триумфатора телевизионной игры.

Все годы тренировок он безуспешно пытался попасть на шоу, пока телевизионщики все-таки не заметили преданного фаната.

Он рассказал ведущему, что смотрел все выпуски передачи с детства. Строх сильно волновался, успокаивая себя тем, что сейчас находится в собственном подвале.

На свой выигрыш юрист планирует приодеться и слетать на отдых в Австралию. Он также решил пожертвовать часть денег на благотворительность и сделать косметический ремонт своей подвальной студии.