Мир 20 июня 2023, 01:47 Фанат бросил смартфон и разбил лицо певицы Биби Рексы на концерте Daily Mail: певице Биби Рексе разбили лицо смартфоном во время гастрольного тура в США Википедия

Читать 360tv в

Исполнительница Биби Рекса пострадала во время концерта в Нью-Йорке. Один из поклонников бросил в лицо певице смартфон, написало издание Daily Mail.

Американская звезда выступала в рамках своего тура «Best F’n Night Of My Life». В какой-то момент фанат кинул в нее телефон. Из-за шока певица опустилась на колени. Члены коллектива тут же кинулись ей на помощь. Выяснилось, что у Рексы рассекло лоб, медикам пришлось наложить ей три шва. Охранники сразу же вывели предполагаемого нарушителя. Пользователей Сети возмутил поступок поклонника.

Реклама

«Биби — буквально одна из самых милых и беспроблемных людей в музыкальной индустрии, она этого не заслуживает. Некоторым из вас действительно нужно оставить ее в покое», — написала одна из комментаторов.

Некоторые предположили, что поклонник специально бросил в голову певице гаджет. После инцидента на концерте Рекса на связь не выходила.

Ранее участник украинской музыкальной группы Quest Pistols Антон Савлепов свалился со сцены в ходе выступления в ночном клубе в Кишиневе.