ФАН покажет фильм о генерале из Сирии Иссаме Захреддине

Журналисты создали кинокартину на основании рассказов его родственников и боевых товарищей.

Фильм о жизни и смерти легендарного сирийского генерала выйдет на сайте ФАН 18 октября, в 18:00.

Иссам Захреддин возглавлял правительственные войска во многих крупных битвах гражданской войны в Сирии и во время борьбы с ИГ*. За это ему дали прозвище «Лев Республиканской гвардии». Он командовал 104-й дивизией, которую ранее возглавлял будущий президент Сирии Башар Асад.

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Генерал участвовал в битвах по всей Сирии. В частности, в Хомсе и Дамаске в 2012 году, в Дамаске и Алеппо в 2013-м. Позже его отправили на противодействие террористам ИГ*, которые прорвали границу Ирака и продвигались по территории провинции Дейр-эз-Зор. Он три года возглавлял оборону осажденного Дейр-эз-Зора и в итоге отбросил террористов.

Генерал подорвался на мине в ходе операции против террористов. Он умер 18 октября 2017 года. Захреддин не дожил месяца до полного освобождения города.

* ИГ / «Исламское государство» / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ