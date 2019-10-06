ФАН показало блок для пыток в ливийской тюрьме «Митига»

Источник фото: РИА ФАН

Благодаря источникам в Ливии, корреспонденты ФАН выявили существование специального блока, где заключенных жестоко и изощренно пытают.

По данным ФАН, «Митига» контролируется бандформированием RADA. Людей там содержат по 20−30 человек в тесных камерах, а надсмотрщики пытают заключенных. На вопиющую ситуацию якобы закрывают глаза представители ООН, признающие триполийское правительство, утверждает издание.

Во время ливийской командировки корреспонденты ФАН поговорили с местными жителями, чьих родственников, по их утверждениям, также удерживают в «Митиге», и узнали интересные свидетельства о внутренних порядках неофициальной тюрьмы.

По словам источника ФАН, в тюрьме «Митига» есть специальный блок для допросов и записи показаний. В комнате для допросов людей подвешивают за наручники и избивают трубой, в том числе по пяткам, заставляя давать «правильные» показания.

Когда жертва «ломается», ее, согласно показаниям источника ФАН, переодевают в специальную синюю робу (их используют только для съемок) и ведут в камеру для записи показаний. Предварительно заключённого приводят в нормальный вид.

С помощью подкупа охранников одному из источников ФАН удалось получить подробный план тюрьмы.

Источник фото: РИА ФАН

Комната для пыток обведена на карте красным прямоугольником. Видно, что она расположена в помещении для охраны.