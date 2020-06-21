ФАН обнародовало текст резолюции Конгресса США против Пригожина

Члены Палаты представителей и Сената США подготовили резолюцию, в которой на полном серьёзе называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина угрозой для национальной безопасности.

Американские политики обратились к администрации Дональда Трампа, чтобы там совместно с Конгрессом начали проработку плана действий по сдерживанию российского предпринимателя. Кроме того, они составили целый список обвинений, которые должны стать причиной новых санкций в отношении Пригожина.

В последнее время происходящие в США события шокируют всю мировую общественность. Одним из главных происшествий стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, что вызвало волну протестов.

Демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио предоставили резолюцию, где настаивают на том, чтобы администрация президента США совместно с Конгрессом занялась подготовкой и реализацией мер по сдерживанию Евгения Пригожина.

Федеральное агентство новостей предоставило перевод резолюции:

116-й конгресс

2-я сессия

H. RES. 996

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров.

В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

11 июня 2020 года

Г-н Энгель (от себя лично Г-Н Фитцпатрик, г-н Китинг и Г-Н Кинцингер) представил следующую резолюцию, которая была передана Комитету по иностранным делам

РЕЗОЛЮЦИЯ

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США, а также их союзников и партнеров.

Тогда как Евгений Пригожин-гражданин России, который с начала 2000-х годов поддерживал тесные личные связи с президентом Владимиром Путиным;

В то время как Евгений Пригожин является покровителем и спонсором группы Вагнера, также известной как частная военная компания (ЧВК) Вагнера, российской наемнической организации, укомплектованной нынешними и бывшими военными и разведчиками, и Агентства интернет-исследований (Ира), организации, занимающейся операциями онлайн-влияния;

В то время как Ира проводила информационные операции в интернете против Соединенных Штатов в попытке посеять раскол и раздор среди американского электората, а также электоратов наших европейских союзников и партнеров;

В то время как организации, финансируемые Евгением Пригожиным, использовались правительством Российской Федерации для ведения военных действий, подрывных операций и дезинформационных кампаний от его имени, создавая видимость правдоподобного отрицания;

Принимая во внимание, что группа Вагнера участвовала в военном вторжении Российской Федерации и незаконной аннексии украинского Крыма в феврале и марте 2014 года, а также в последующих мятежах в восточноукраинских районах Донецка и Луганска;

В то время как Группа Вагнера оказывает военную поддержку режиму Башара Асада в Сирии с 2015 года, сражаясь бок о бок с его войсками и помогая им отбить значительные части страны;

Принимая во внимание, что 7 февраля 2018 года Группа Вагнера возглавила вооруженное нападение на войска Соединенных Штатов в районе города Дейр-эз-Зур на востоке Сирии, спровоцировав контратаку Соединенных Штатов, что было описано как «самое смертоносное столкновение США и России со времен Холодной войны»;

В то время как Группа Вагнера поддерживала Халифу Хафтара и его «Ливийскую национальную армию», предоставляя наемников, артиллерию, танки, беспилотники и боеприпасы, Евгений Пригожин лично присутствовал на встрече Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве 7 ноября 2018 года;

В то время как доклад Организации Объединенных Наций, опубликованный 6 мая 2020 года, пришел к выводу, что группа Вагнера эксплуатировала до 1200 военных подрядчиков в Ливии, включая снайперов и специализированные военные группы, служа «эффективным мультипликатором сил» для армии Хафтара.

Тогда как наемники из группы Вагнера были переброшены в Венесуэлу в январе 2019 года для оказания поддержки режиму Николаса Мадуро перед лицом народных протестов против его правления;

В то время как Евгений Пригожин и его дочерние структуры возглавляли операции по оказанию влияния на политические процессы в Африке от имени Правительства Российской Федерации в ряде стран, включая Мадагаскар, Южную Африку, Судан и Зимбабве;

Принимая во внимание, что группа Вагнера развернула наемников в Центральноафриканской Республике с 2018 года и обеспечила охрану президента Центральноафриканской Республики Фостина-Архангела Туадеры, включая российского гражданина Валерия Захарова, бывшего сотрудника Службы безопасности, имеющего тесные связи с группой Вагнера, который служит советником по национальной безопасности;

Тогда как 31 июля 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике во время работы над документальным фильмом о деятельности Группы Вагнера в этой стране;

Тогда как, согласно расследованию лондонского Центра Досье, за журналистами следили офицеры жандармерии Центральноафриканской Республики, которые поддерживали тесную связь с российскими гражданами, связанными с группой Вагнера, включая Валерия Захарова и Александра Сотова;

В то время как соратники Евгения Пригожина, как сообщалось, обсуждали планы создания лагерей «для боевой подготовки и подготовки к саботажу» с целью разжигания расового насилия и проведения внутренних терактов в США в преддверии президентских выборов 3 ноября 2020 года;

В то время как соратники Евгения Пригожина создали онлайн-операции влияния, базирующиеся в Гане и Нигерии, чтобы ориентироваться на аудиторию социальных сетей в Соединенных Штатах с целью разжигания расовой напряженности и провоцирования социальных волнений в преддверии президентских выборов 3 ноября 2020 года;

Принимая во внимание, что 20 декабря 2016 года Департамент Казначейства назначил Евгения Пригожина в соответствии с Указом № 13661 «о блокировании имущества дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине», за то, что он «материально помогал, спонсировал или оказывал финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги в поддержку высших должностных лиц Российской Федерации».»;

Принимая во внимание, что 20 июня 2017 года Министерство финансов назначило группу Вагнера в соответствии с Указом 13660 «блокирование собственности определенных лиц, способствующих ситуации в Украине», за то «что они «несут ответственность или соучастие в действиях или политике, прямо или косвенно угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины».»;

Принимая во внимание, что 15 марта 2018 года Министерство финансов назначило Евгения Пригожина, его дочерние организации, включая Агентство интернет-исследований, и его подчиненных в соответствии с указом № 13694 «блокирование собственности определенных лиц, занимающихся значительной вредоносной кибер-активностью», за то, что они «участвовали во вмешательстве в избирательные процессы или институты [США]»; и

Тогда как нынешние и бывшие чиновники администрации утверждали, что пагубная деятельность Евгения Пригожина во всем мире представляет значительную угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов: теперь, стало быть, так тому и быть

Постановили, что Палата представителей —

1) осуждает любые и все попытки Правительства Российской Федерации и его доверенных лиц оказывать пагубное влияние на внутреннюю политику других стран и сеять раскол между их народами, особенно Соединенными Штатами и их союзниками, и партнерами;

(2) осуждает деятельность гражданина России Евгения Пригожина и его аффилированных лиц, создающую угрозу демократическим ценностям и безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров;

(3) настоятельно призывает страны, имеющие деловые или консультативные связи с Евгением Пригожиным и его аффилированными лицами, прекратить эти связи;

(4) призывает серьезно рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Евгения Пригожина и его аффилированных лиц за продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и в демократические процессы союзников и партнеров Соединенных Штатов;

(5) настоятельно призывает наших партнеров по Европейскому Союзу серьезно рассмотреть вопрос о принятии аналогичных режимов санкций в отношении Евгения Пригожина и его аффилированных лиц за продолжающееся вмешательство во внутреннюю политику государств-членов Европейского Союза; и

6) призывает к тесной координации между Правительством Соединенных Штатов и правительствами союзников и партнеров Соединенных Штатов для обеспечения того, чтобы режимы санкций в отношении Евгения Пригожина и его аффилированных лиц были жестко скоординированы.