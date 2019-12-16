Фамилия помешала жить и работать на Украине жене Порошенко

Супруга бывшего президента Марина Порошенко добровольно сложила полномочия главы наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Она объяснила свое решение трудностями жизни с ее фамилией при нынешней власти.

Как объяснила Порошенко, несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет фонда поступило предложение досрочно прекратить ее полномочия, передает РИА «Новости». По ее словам, этот шаг инициирован офисом президента и не связан с развитием культуры.

Претензия ко мне лишь одна: моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины. И никто — ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть ее не смогут. Поэтому фамилию менять не собираюсь и бороться за должность также не буду Марина Порошенко.

Супруга бывшего президента заметила, что за время работы фонда культурно-художественное сообщество почувствовало «весомую поддержку» и что они показали, как работать «повернутыми лицом к людям». По ее словам, фонд получал положительные оценки и от представителей действующих властей.

Украинский культурный фонд был создан в 2017 году для развития национальной культуры и искусства в стране, а также для обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества.