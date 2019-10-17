  • Украинского премьера обвинили в фальсификации ученой степени

    17 октября 2019, 03:05

    Кирилл Фролов

    Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил премьер-министра страны Алексея Гончарука в том, что тот сфальсифицировал данные об ученой степени. Еще в 2012 году о Гончаруке писали, как о «докторе философии в области права», однако в биографии на сайте правительства упоминания докторской степени премьер-министра нет, отметил активист.
    Украинского премьера обвинили в фальсификации ученой степени

    В пресс-службе кабмина Шарию заявили, что докторская степень у Гончарука отсутствует, рассказал блогер на своем YouTube-канале.

    По словам Шария, после подачи запроса в пресс-службу, информация о докторской степени исчезла и с других с сайтов, в том числе со страницы с биографией Гончарука в «Википедии».

    Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы

    Подробнее

    Сам премьер объяснил на брифинге, что степень он получил благодаря диплому негосударственного образца, поэтому она не отражена в его официальной биографии, сообщила «Украинская правда».

    «Когда-то давным-давно у меня был диплом негосударственного образца, и поэтому собственно его не очень корректно размещать на сайте официального государственного органа», — сказал премьер-министр.

    Гончарук добавил, что не является ученым и наукой никогда профессионально не занимался.