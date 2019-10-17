Украинского премьера обвинили в фальсификации ученой степени

В пресс-службе кабмина Шарию заявили, что докторская степень у Гончарука отсутствует, рассказал блогер на своем YouTube-канале.

По словам Шария, после подачи запроса в пресс-службу, информация о докторской степени исчезла и с других с сайтов, в том числе со страницы с биографией Гончарука в «Википедии».

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Сам премьер объяснил на брифинге, что степень он получил благодаря диплому негосударственного образца, поэтому она не отражена в его официальной биографии, сообщила «Украинская правда».

«Когда-то давным-давно у меня был диплом негосударственного образца, и поэтому собственно его не очень корректно размещать на сайте официального государственного органа», — сказал премьер-министр.

Гончарук добавил, что не является ученым и наукой никогда профессионально не занимался.