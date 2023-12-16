Мир 16 декабря 2023, 05:06 «Фальшивые цели». На Украине пожаловались на хитрость российских военных Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ используют электромагнитные импульсы для обмана ПВО Публичное достояние

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Российские военные используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет. Об этом в интервью украинскому каналу NTA заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Враг использует как реальные ракеты, так и фальшивые цели.<…> Они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели», — пожаловался Игнат.

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Он отметил, что фальшивые цели похожи по всем параметрам на запуск российских «Кинжалов».

Российские средства РЭБ заблокировали одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым. Россия знала частоту радара и заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты. ВС РФ способны создать защитный «зонт» над важными территориями.