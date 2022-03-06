Факты создания биологического оружия на Украине проверит Следком

Следователи проверят факты создания биологического оружия на территории Украины. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

В пресс-службе СКР напомнили о том, что во время проведения спецоперации вскрылись факты экстренной зачистки военными Украины следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия.

«Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — заявили в ведомстве.

Также глава СК поручил расследовать обстоятельства обстрела людей, которые пытались выехать из Мариуполя.

«Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств», — уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщила, что группа беженцев попала под обстрел националистов, когда покидала Мариуполь по гуманитарному коридору. В результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.