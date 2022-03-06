Факты создания биологического оружия на Украине проверит Следком
СКР проверит факты создания биологического оружия на Украине
Следователи проверят факты создания биологического оружия на территории Украины. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.
В пресс-службе СКР напомнили о том, что во время проведения спецоперации вскрылись факты экстренной зачистки военными Украины следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия.
«Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — заявили в ведомстве.
Также глава СК поручил расследовать обстоятельства обстрела людей, которые пытались выехать из Мариуполя.
«Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств», — уточнили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщила, что группа беженцев попала под обстрел националистов, когда покидала Мариуполь по гуманитарному коридору. В результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.