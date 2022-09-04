Важное 04 сентября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20 Песков: при принятии решения о поездке Путина на саммит G20 учтут фактор безопасности РИА «Новости»

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Фактор безопасности примут во внимание при принятии решения об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии. Об этом завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» выразил признательность стране — организатору предстоящего саммита за приглашение на высшем уровне. Фрагмент разговора с Песковым опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, <…> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал пресс-секретарь Путина.

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Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Приглашение на него получили все лидеры стран объединения. США оказывали давление на Индонезию, чтобы не допустить главу Российского государства к участию в саммите.

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