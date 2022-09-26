Тайные переговоры по Украине не ведутся, заявил Блинкен | 360°

Все новости

Общество

26 сентября 2022, 07:58

Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:57

Дети пострадали при обстреле Горловки

Реклама

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:44

Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время

Технологии

26 сентября 2022, 07:40

Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков

Мир

26 сентября 2022, 07:34

Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

Происшествия

26 сентября 2022, 07:20

Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

Мир

26 сентября 2022, 03:36

Тайные переговоры по Украине не ведутся, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: тайных переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет

Читать 360tv в

В настоящее время никаких тайных переговоров об урегулировании конфликта на Украине не ведется, заявил в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Россия якобы не желает идти на диалог.

«Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс», — заявил Блинкен.

Реклама

Россия не раз заявляла, что в заморозке мирных переговоров виновата Украина, которая публично отказалась от диалога.

Реклама

Президент Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры сорвал Запад. ЕС и США не хотят мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому киевским властям дали распоряжение прекратить общение с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что наступил переломный момент и необходимо добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что при этом нужно учесть требования киевского режима по восстановлению границ Украины как минимум до состояния февраля этого года

США

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама