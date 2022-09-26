Тайные переговоры по Украине не ведутся, заявил Блинкен | 360°

Мир 26 сентября 2022, 03:36 Поделиться Telegram

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Viber Тайные переговоры по Украине не ведутся, заявил Блинкен Госсекретарь США Блинкен: тайных переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет РИА «Новости»

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В настоящее время никаких тайных переговоров об урегулировании конфликта на Украине не ведется, заявил в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Россия якобы не желает идти на диалог.

«Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс», — заявил Блинкен.

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Россия не раз заявляла, что в заморозке мирных переговоров виновата Украина, которая публично отказалась от диалога.

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Президент Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры сорвал Запад. ЕС и США не хотят мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому киевским властям дали распоряжение прекратить общение с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что наступил переломный момент и необходимо добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что при этом нужно учесть требования киевского режима по восстановлению границ Украины как минимум до состояния февраля этого года

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