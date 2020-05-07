Факс, магнитофон и отчеты от руки. Устаревшие технологии могут помешать Японии в борьбе с коронавирусом?

Один из японских врачей пожаловался в Twitter, что ему приходится заполнять документы на новые случаи COVID-19 от руки, и отправлять их факсом или по почте в государственные медицинские центры для сбора статистики по распространению коронавирусной инфекции.

Он предложил отказаться от устаревших технологий, пошутив, что плохой почерк может помешать борьбе с пандемией. На его пост обратило внимание гонконгское издание South China Morning Post.

Действительно, в стране восходящего солнца, которая считается лидером в цифровых технологиях, в каждом третьем доме и почти во всех офисах все еще пользуются факсами.

Сообщение врача вызвало настоящую бурю в соцсетях. Пользователи отметили, что скорость является ключом к победе над инфекционными заболеваниями, которые очень быстро распространяются. Они не удивились, что при таком положении дел в Японии царила такая неразбериха в отслеживании реального числа случаев COVID-19.

«На дворе 2020 год. Япония, прекрати заниматься ерундой», — написал один из комментаторов.

Японские власти знают об этой проблеме. Министр в области информационных технологий Масааки Тайра распорядился разрешить врачам с 10 мая отправлять отчеты о коронавирусных больных по электронной почте.

Директор по азиатским исследованиям токийского отделения университета Темпла Джефф Кингстон заявил изданию, что Япония управляется геронтократией (принцип управления, при котором власть принадлежит старейшим — прим.ред.). Он осудил «склеротическое» правительство и бюрократию, которые опираются на устаревшие технологии.

По мнению Кингстона, коронавирусная пандемия может стать поворотным моментом в истории нации, которая лидирует в области высоких технологий, но почему-то не пользуется ими сама.

Факс. Источник фото: Pixabay

На самом деле, составление документов от руки и использование факсов является не единственным удивительным фактом. В Японии все еще широко пользуются печатными машинками, устаревшими компьютерами из 90-х годов ХХ века, и даже кассетными магнитофонами. На улицах страны вместо светофоров можно увидеть регулировщиков движения.

Японская цифровизация действительно находится на довольно низком уровне. Согласно отчету Министерства экономики, торговли и промышленности, уже сейчас пятая часть критически важных систем устарела на 20 лет, к 2025 году ее объем вырастет до 60%.

Касеты для магнитофонов. Источник фото: Pixabay

Некоторые эксперты полагают, что причиной отставания стал малый бизнес который в отличие от корпоративного, в стране превалирует. В небольших компания проще и дешевле вести бумажную переписку, чем покупать новые компьютеры и последнее ПО. В случае с современными технологиями верность японцев традициям сыграет с ними плохую шутку.