Факельное шествие в память о жертвах боев в Нагорном Карабахе прошло в Армении

Факельное шествие в память о погибших во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе прошло в Ереване. На улицы города вышли тысячи человек, они проделали путь от площади Гарегина Нжде в сторону пантеона «Ераблур», где захоронены погибшие.

Шествие было приурочено к годовщине начала боевых действий. Его организовал политический блок «Армения», в самой акции принял участие его лидер, второй президент страны Роберт Кочарян.

Участники шествия говорят, что не имеют морального права согласиться с идеей поражения. Они призывают жителей страны объединиться и побороть кризисные события. По словам одного из лидеров блока «Армения» Ишхана Сагателяна, сейчас страна находится под угрозой, но действующие власти просто не могут ее нейтрализовать.

Как напомнил ТАСС, обстановка в Нагорном Карабахе стала резко накаляться 27 сентября 2020 года. Регион охватили боевые действия. Уже 9 ноября лидеры трех стран — России, Армении и Азербайджана — подписали заявление, которое позволило добиться прекращения боев.

Армянская и азербайджанская стороны остались на тех позициях, которые ранее сумели занять. Некоторые районы перешли под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения выстроились российские миротворцы.