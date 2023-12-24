Мир 24 декабря 2023, 18:03 Факельное шествие провели в Германии после закрытия завода Vallourec Рабочие завода Vallourec в ФРГ устроили шествие с факелами из-за его закрытия Roberto Pfeil / Global Look Press

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Металлургический завод Vallourec в Германии закрыли спустя более года с момента объявления о прекращении работы. Сотрудники предприятия устроили в знак прощания с предприятием факельное шествие. Кадры с места событий опубликовали на YouTube-канале TheWorkersRights.

Французская компания Vallourec, являвшаяся одним из мировых лидеров по производству стальных труб, объявила о решении закрыть немецкие производственные площадки в мае 2022 года. Причиной для таких мер стало отсутствие надежного покупателя для активов, сообщало агентство Reuters.

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Руководство Vallourec также планировало закрыть линию термообработки во Франции и завод в Шотландии, а всю нефтегазовую деятельность перенести в Бразилию. По предварительным данным, в результате реструктуризации свои рабочие места потеряют 2,4 тысячи немцев и еще 550 человек — в других странах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» ранее рассказал «360», что непоследовательные действия Евросоюза могут привести к тому, что Германия может полностью утратить производство стали, прославившееся на весь мир.