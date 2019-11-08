Facebook запустил программу защиты политиков и партий от хакеров

Программа должна защитить предстоящие выборы президента США от постороннего влияния.

«Сегодня мы запускаем Facebook Protect для дальнейшей защиты учетных записей выборных должностных лиц, кандидатов, их сотрудников и других лиц, которые могут быть особенно уязвимы для атак хакеров и зарубежных противников. Как мы видели на прошлых выборах, они могут быть объектами злонамеренной деятельности», — заявил Facebook.

Для участия в программе пользователи Facebook и Instagram должны пройти регистрацию. Новая программа работает на двухфакторной аутентификации и самостоятельно контролирует учетные записи на предмет взлома.

Если одну учетную запись в программе атакуют, то Facebook будет проверять и защищать другие аккаунты той же организации, зарегистрированные в Facebook Protect.

Требования к аккаунтам также увеличатся. Владельцам учетных записей организаций предстоит указать свои данные. Если условия будут выполнены верно, то аккаунт получит пометку «Подтвержденный владелец страницы».

С декабря у аккаунтов государственных СМИ в Facebook появятся специальные лейблы. А контент в Facebook и Instagram, который будет оценен как ложный или частично ложный, будет помечаться специально.