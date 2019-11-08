  • Facebook запустил программу защиты политиков и партий от хакеров

    08 ноября 2019, 11:10

    Ольга Ситникова

    Американская корпорация Facebook объявила запуск специальной программы по защите аккаунтов политиков и партий от хакерских вмешательств, сообщило РИА ФАН со ссылкой на заявление компании.

    Программа должна защитить предстоящие выборы президента США от постороннего влияния.

    «Сегодня мы запускаем Facebook Protect для дальнейшей защиты учетных записей выборных должностных лиц, кандидатов, их сотрудников и других лиц, которые могут быть особенно уязвимы для атак хакеров и зарубежных противников. Как мы видели на прошлых выборах, они могут быть объектами злонамеренной деятельности», — заявил Facebook.

    Для участия в программе пользователи Facebook и Instagram должны пройти регистрацию. Новая программа работает на двухфакторной аутентификации и самостоятельно контролирует учетные записи на предмет взлома.

    Если одну учетную запись в программе атакуют, то Facebook будет проверять и защищать другие аккаунты той же организации, зарегистрированные в Facebook Protect.

    Требования к аккаунтам также увеличатся. Владельцам учетных записей организаций предстоит указать свои данные. Если условия будут выполнены верно, то аккаунт получит пометку «Подтвержденный владелец страницы».

    С декабря у аккаунтов государственных СМИ в Facebook появятся специальные лейблы. А контент в Facebook и Instagram, который будет оценен как ложный или частично ложный, будет помечаться специально.