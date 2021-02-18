Facebook запретил публиковать новости в австралийской версии соцсети

Руководство Facebook приняло решение ограничить публикацию новостей в Австралии из-за нового медиакодекса. Его в скором времени могут принять для защиты местных медиакомпаний.

По словам представителей соцсети, предложенный в Австралии закон неправильно трактует отношения между платформой и авторами публикаций.

«Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант», — сказано в официальном сообщении Facebook.

По новым правилам австралийские пользователя потеряют возможность просматривать международные и местные новости, публиковать ссылки на новостные сообщения, делиться чужими записями, в которых есть новости. При пользователи Facebook по всему миру не смогут делиться информацией австралийских изданий.

В соцсети объяснили, что будут использовать специальные технологии для ограничения контента. При этом добавляется, что новости составляют лишь 4% от того, что читают или смотрят пользователи Facebook.

Платформа уже удалила материалы австралийских СМИ, размещенные на их страницах в Facebook. Главный казначей Австралии Джош Фрайденбер заявил, что власти не изменят свое решение и введут кодекс в действие. Об этом написал ТАСС.

«Мы хотим, чтобы цифровые гиганты платили медиакомпаниям за создание оригинального журналистского контента», — сказал Фрайденбер.