Мир 09 января 2023, 11:42 Facebook запретил «насильственные» посты о погромах в Бразилии Администрация Facebook запретила посты в поддержку беспорядков в Бразилии

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Посты с поддержкой беспорядков в Бразилии признали призывом к насилию и запретили на Facebook*. Администрация решила удалять их, рассказал CNN представитель соцсети Энди Стоун.

«Будет удаляться контент в поддержку или одобрение этих действий», — сказал он.

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Представитель соцсети объяснил, что модераторам приказали расценивать поддержку и восхваление беспорядков в городе Бразилиа и погромы в правительственных зданиях как насилие, а значит, по правилам соцсети, блокировать.

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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который проиграл на последних выборах, 8 января ворвались в здания верховного суда, конгресса, президентский дворец и устроили там погром. Полиция схватила более 400 человек, верховный судья Александр де Мораес потребовал от военных уничтожить лагеря мятежников в течение суток.

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, и запрещена в России.