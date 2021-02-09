Facebook заблокировал снимки коров из-за излишней сексуальности

Facebook заблокировал рекламу британского фотографа, признав его снимки пасущихся коров и сборной по крикету «сексуально откровенными». Для решения проблемы потребовалось несколько месяцев.

Фотограф Майк Холл продает свои снимки через интернет, в основном с помощью Facebook. Среди примерно 400 оттисков, которые можно купить в соцсети, есть фотографии дикой природы, пейзажей и зданий, но ни одной откровенной фотографии.

В ноябре 2020 года Facebook полностью заблокировал рекламу Холла из-за того, что его снимки якобы содержали «сексуальный контент», написал фотограф в своем блоге. Среди них оказалось изображение двух коров в тумане, команды игроков в крикет, вставших в круг, вывеска Disco, которую социальная сеть посчитала рекламой алкоголя.

По словам Холла, бан продолжался все новогодние праздники и это плохо сказалось на трафике и возможности продвигать свой небольшой бизнес.

Проблему удалось решить только после интервью фотографа Би-би-си. На запрос медиакорпорации Facebook ответил, что изучает проблему. На следующий день соцсеть сообщила, что ограничение учетной записи Холла было введено по ошибке. Компания извинилась перед ним за причиненные неудобства.