Facebook заблокировал страницу соратника Зеленского из-за поста о внешнем управлении

Речь идет о посте, в котором Татаров прокомментировал акцию с требованием его отставки. Она прошла у Офиса президента Украины 4 декабря. По данным украинских СМИ, после его назначили на должность, одна компания получила землю под застройку в Киеве. Но дело в том, что совладельцем этой компании является тесть Татарова.

«До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление», — было написано на странице в Fасebook.

После учетную запись заблокировали из-за того, что она «не соответствует стандартам сообщества». Если перейти на страницу сейчас, то появляется сообщение о недоступности контента.

Несколько дней назад постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе своего выступления сравнил советских воинов с нацистами.