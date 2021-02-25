Facebook заблокировал аккаунты военных в Мьянме

В социальных сетях Facebook и Instagram заблокировали аккаунты, связанные с военными Мьянмы, пришедшими к власти путем переворота. Об этом говорится в заявлении на сайте Facebook.

Американская компания объяснила блокировку аккаунтов нарушением правил, запрещающих призывы к насилию. Помимо страниц, связанных с военными Мьянмы, она затронула также аккаунты госучреждений и новостных ресурсов, подконтрольных им. Вместе с тем под запретом оказалось размещение рекламных сообщений. В Facebook указали, что разрешение на использование соцсетей военными Мьянмы слишком опасно.

Решение о блокировке аккаунтов вступает в силу незамедлительно. Исключение составили страницы некоторых ведомств, в том числе в сфере образования и здравоохранения. В Facebook объяснили это тем, что они представляют важность для жителей страны.

Военные Мьянмы 1 февраля ввели в стране чрезвычайное положение. Они сместили прежние власти, заявив о якобы имевших место фальсификациях на недавних выборах.

Ранее в Мьянме заблокировали онлайн-энциклопедию Wikipedia.