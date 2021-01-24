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    24 января 2021, 14:53

    Facebook забанил Рогозина после критики бывшего американского посла

    Андрей Иванов

    Facebook на сутки заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина после ответа бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу на его рассуждения о демократии и либерализме в нашей стране. Об этом руководитель госкорпорации сам сообщил РИА «Новости».
    Facebook забанил Рогозина после критики бывшего американского посла

    «Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся „свобода слова“ на американский манер», — приводит агентство слова Рогозина.

    Накануне Макфол порассуждал на своей странице в Twitter о демократии и незаконных акциях в России. Рогозин решил ответить бывшему послу.

    «Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили. А в делах нашей страны мы сами разберемся», — написал глава Роскосмоса в Facebook и отправился в бан.

    Посольство США опубликовало пост, в котором поддержало право людей на мирные протесты на фоне незаконных акций в России. В МИД РФ потребовали от Вашингтона прекратить лезть в чужие дела.