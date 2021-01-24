Facebook забанил Рогозина после критики бывшего американского посла

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся „свобода слова“ на американский манер», — приводит агентство слова Рогозина.

Накануне Макфол порассуждал на своей странице в Twitter о демократии и незаконных акциях в России. Рогозин решил ответить бывшему послу.

«Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили. А в делах нашей страны мы сами разберемся», — написал глава Роскосмоса в Facebook и отправился в бан.

Посольство США опубликовало пост, в котором поддержало право людей на мирные протесты на фоне незаконных акций в России. В МИД РФ потребовали от Вашингтона прекратить лезть в чужие дела.