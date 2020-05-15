Facebook выкупил сервис анимированных изображений Giphy за $400 млн

Компания Facebook приобрела сервис анимированных картинок Giphy. Библиотека gif-изображений будет совмещена с соцсетью Instagram и другими приложениями компании. Сумма сделки равняется примерно 400 миллионам долларов.

«Giphy, ведущий сервис анимированных изображений, сегодня присоединяется к компании Facebook и станет частью команды Instagram. Мы планируем интегрировать библиотеку gif-изображений сервиса в работу Instagram и других наших приложений, чтобы дать пользователям возможность выразить себя самым подходящим способом», — указали в сообщении, опубликованном на сайте Facebook.

Отмечается, что сервис Giphy раньше уже организовывал коллаборации с Facebook и Instagram. Примерно половина трафика Giphy приходилось именно на сервисы Facebook. Теперь предполагается, что работа с анимированными картинками и стикерами в соцсетях станет более комфортной, уверены в компании.

Ранее сообщалось, что Facebook запустит собственный сервис бесплатных групповых звонков на базе Messenger. В видеочатах смогут участвовать до 50 человек без ограничения по времени.