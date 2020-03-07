Facebook временно закрыл офисы в Лондоне из-за коронавируса

Заразившийся сотрудник работает в представительстве компании в Сингапуре. Офис в Лондоне он посещал в феврале.

Офисы закрыты до 9 марта. За это время в них будет проведена дезинфекции.

В Британии ранее скончался второй человек, у которого был диагностирован коронавирус.

«С сожалением сообщаю, что второй пациент в Англии, у которого был обнаружен COVID-19, скончался», — приводит РИА «Новости» слова главного санитарного врача Англии Крис Уитти.

Умерший — пожилой человек, который помимо COVID19 имел и другие заболевания. Он проходил лечение в одной из больниц Англии. Состояние пациента было неудовлетворительным. Сейчас врачи выявляют круг его контактов.