Facebook уличили в воровстве логотипа банка

Американский стартап-банк Current обвинил Facebook в воровстве логотипа для дочерней компании Сalibra. Иск от банка поступил в суд в октябре, тогда как сходство в логотипах Current заметил еще в июне.

Сервис облачного хранения Scribd опубликовал судебный документ.

В обоих лого использовали типографский знак тильда. Два таких знака означают приблизительное равенство. Также три тильды — это логотип представленной Facebook летом 2019 года криптовалюты Libra, которой управляет Calibra.

Разработкой логотипов занималось одно и то же дизайнерское агентство с разницей в три года. В иске Current настаивает на том, что тильды в лого принадлежат исключительно ему.

В документе говорится о том, что подобная схожесть может запутать и дезориентировать клиентов, которые привыкли ассоциировать типографские знаки исключительно с рекламой и продукцией банка Current.

Одной из фишек Current являются сберегательные пластиковые карты для подростков. При помощи этих карт тинейджеры могут копить или тратить свои карманные деньги, а родители — следить за финансами своих детей.