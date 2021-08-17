Facebook удалит все аккаунты «Талибана»*

Компания Facebook удалит все аккаунты движения «Талибан»*, а также запретит весь контент по продвижению этой террористической группировки.

Такое решение также распространится на Instagram и мессенджер WhatsApp, сообщил телеканал CNBC.

По словам представителя Facebook, законодательство США признает «Талибан»* террористической организацией, поэтому компания запретила этому движению пользоваться сервисами соцсети в соответствии с политикой компании в отношении опасных организаций.

Теперь администрация соцсети Facebook удалит все учетные записи, которые принадлежат талибам*. Под удаление также пойдут страницы, которые выражают поддержку движению и восхваляют его. По данным CNBC, «Талибан»* нескольких лет использовал соцсети для распространения своих сообщений.

Ограничения в WhatsApp будет ввести сложнее, потому что платформа чата полностью зашифрована, так что Facebook не может контролировать сообщения. Однако представители мессенджера отметили, что если мессенджером будет пользоваться организации или лица, на которых наложены санкции, это повлечет определенные меры.

В пресс-службе «ВКонтакте» «360» сказали, что соцсеть блокирует сообщества и профили, призывающие к террористической деятельности и насилию, не уточнив деталей о движении «Талибан»*. Схожий комментарий дали в «Одноклассниках».

«„Одноклассники“ всегда оперативно блокируют контент с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма. Запрет на это прописан в правилах соцсети, и мы категорически против появления и распространения подобного контента», — сказали в пресс-службе социальной сети.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен на территории России.