Facebook удалил «украинскую» страницу поддержки Трампа

Глава Роскомнадзора увидел агрессию в политической рекламе на Google и Facebook Подробнее

23 сентября ресурс Popular Information, которые занимается рассылкой политических новостей, опубликовал данные, что страницу I Love America ведут с территории Украины. Кроме указанной страницы было удалено еще восемь аккаунтов, которые, по данным издания, также велись с территории страны с желто-голубым флагом.

Представитель Facebook в интервью изданию Huffington Post пояснил, что данные страницы нарушали политику социальной сети о спаме и фейковых аккаунтах. Он добавил: расследование для выявления иных нарушений продолжается.

Обозреватели Fortune отметили, что страница I Love America появилась еще в 2017 году. Перед ее удалением подписчиками являлись 1,1 миллиона человек. В первые месяцы I Love America публиковала патриотический контент о Соединенных Штатах. Относительно недавно в аккаунте стали появляться мемы и другие политизированные сообщения в поддержку президента Трампа.