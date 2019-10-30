Facebook удалил три сети аккаунтов из России

Компания Facebook сообщила об удалении трех сетей страниц, учетных записей и групп из России. Их обвинили во «вмешательстве» на основании собственного расследования.

В заявлении сказано, что было удалено 35 аккаунтов, 53 станицы, семь групп в Facebook и пять аккаунтов в Instagram, которые сосредоточили свое внимание на африканских странах.

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«Сегодня мы удалили в Facebook и Instagram три сети аккаунтов, страниц и групп за участие в иностранном вмешательстве… Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д’Ивуар, Камерун, Судан и Ливию», — говорится в тексте заявления.

На этих страницах публиковались новости, освещающие политику России в этих странах и «часто распространялись» материалы Sputnik и RT. Они также содержали «критику в отношении политики Франции и США».

В компании связали удаленные аккаунты с российским финансистом Евгением Пригожиным, который ранее подвергся санкциям Минюста США.

В пресс-службе компании «Конкорд», связанной с бизнесменом, назвали заявление руководства соцсети не соответствующим действительности. Удаленные аккаунты не связаны со структурами российского предпринимателя.

«Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром», — заявили «Интерфаксу» в компании.