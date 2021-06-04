Facebook сократил заморозку аккаунтов Трампа до двух лет

Экс-президент США Дональд Трамп сможет восстановить свои страницы в Facebook и Instagram в январе 2023 года. Об этом сказано в сообщении Facebook.

Компания забанила страницы политика 7 января 2021 года, после беспорядков, устроенных его сторонниками в Капитолии. Тогда соцсеть заявила о бессрочной блокировке. В мае наблюдательный совет Facebook раскритиковал такое решение.

После окончания срока заморозки Facebook обратится к экспертам, которые оценят, представляют ли высказывания Трампа угрозу для общественной безопасности. Если специалисты посчитают контент опасным, блокировку продлят.

Кроме того, если Трамп в разблокированных аккаунтах продолжит нарушать политику соцсети, к нему применят новые санкции вплоть до удаления страницы.

При этом некоторые публикации, нарушающие правила соцсети, теперь не будут удалять из Facebook. Речь идет о контенте, представляющем общественный интерес. Социальная сеть будет отдельно сообщать о таких случаях. Посты политиков не получат преимуществ при оценке их значимости.