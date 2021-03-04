Компания Facebook снимет запрет на политическую рекламу на своей основной платформе 4 марта. Его ввели после президентских выборов в США в ноябре прошлого года.

«Вы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения компании.

В ближайшие месяцы специалисты Fасеbооk будут следить за политической рекламой в социальных сетях. В случае необходимости, принцип работы таких объявлений могут изменить. По данным компании, выборы американского президента стали хорошим уроком, который позволил больше узнать о рекламе, связанной с политикой.

Перед инаугурацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая прошла 20 января, Facebook запретил рекламу военных аксессуаров и защитного снаряжения. Под запрет попали объявления о продаже бронежилетов и сейфов для оружия.