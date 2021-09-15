Facebook через несколько лет после покупки Instagram провел внутренние исследования, которые показали, что соцсеть может оказывать негативное влияние на психику подростков. Однако эти результаты компания предпочла скрыть от общественности, сообщила The Wall Street Journal.

По данным WSJ, опросы проводились с 2019 по 2021 год. Их участниками стали десятки тысяч пользователей Instagram. Авторы исследований в итоге пришли к выводу, что проводя время в этой соцсети, подростки подвергаются эффекту негативного социального сравнения.

Кто-то может справиться с ним, но не все. Так, 32% девочек признались, что стали переживать из-за своего тела. Удар по самооценке испытали и 14% мальчиков. Один из опросов показал, что 40% его участников стали чувствовать себя менее привлекательными из-за Instagram. Более того, у 13% подростков из Великобритании и 6% из США возникли мысли о суициде.

По словам молодых людей, из-за Instagram у них повысился рост тревожности и депрессии. Некоторые из них признались, что хотели бы проводить в этой соцсети меньше времени, но им сложно отказаться от него из-за низкого самоконтроля. При этом они понимают, что это наносит вред из психологическому здоровью.

В исследовании, проведенном в марте 2020 года, говорится о том, что на фоне безупречных картинок, масок и фильтров, которые используют пользователи Instagram, у подростков может развиться депрессия, расстройства пищевого поведения и дисморфофобия

По данным WSJ, все эти данные известны основателю Facebook Марку Цукербергу и топ-менеджерам компании, но широкой огласке они не предаются.