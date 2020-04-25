Facebook проиграла иск о штрафе в $5 млрд

Ведомство заявило, что удовлетворено историческим решением федерального суда. Штраф стал вторым по размерам в истории страны и самым большим, который отсудила комиссия по торговле.

Весной 2018 года The New York Times сообщила о передаче десятков миллионов личных данных пользователей Facebook британской компании Cambridge Analytica. Та использовала эти данные, чтобы показывать пользователям политическую рекламу, исходя из других их предпочтений. В 2016 году Cambridge Analytica участвовала в президентской кампании Дональда Трампа.

Также фирму обвиняли в влиянии на настроения британцев, проголосовавших за выход страны из ЕС.

В Facebook признавали, что в 2015 году профессор психологии Александр Коган из Кембриджского университета передал Cambridge Analytica личные данные пользователей. Он сделал это с помощью приложения, созданного на платформе социальной сети. В том же году приложение заблокировали, Facebook потребовала удалить полученные данные, однако Cambridge Analytica удалила лишь часть информации.